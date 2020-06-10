رانيا فريد شوقي تكشف لـ'الفجر الفني' آخر التطورات الصحية لشقيقتها بعد إصابتها بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
روان هيثم

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن إصابة شقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي بفيروس كورونا المستجد وخضوعها الآن للعزل المنزلي.

 

وتواصل 'الفجر الفني' مع الفنانة رانيا فريد شوقي وصرحت عن تطورات الحالة الصحية لشقيقتها وأن حالتها أصبحت في تحسن حاليًا وأنها لم تذهب لمستشفى وتخضع للعزل المنزلي.

 

وتابعت رانيا فريد شوقي قائلة: "هي الحمدلله بخير".

 

يذكر المخرجة عبير فريد شوقي قد أوضحت مسبقاً خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج ''التاسعة مساءً" إنها ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية والصحية منذ بداية انتشار فيروس كورونا، ولكنها لجأت للخروج مرة واحدة من أجل العمل،وقامت بمصافحة أحد الأشخاص،مُشيرة إلى أنها لا تعلم إذا كان المرض قد انتقل لها عن طريقه أم عن طريق ملامسة شئ آخر.

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