تحت شعار "مكمّلين معاكم".. وائل كفوري في حفل مباشر على "شاهد VIP" غدًا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:47 م
وائل كفوري
وائل كفوري
أحمد رمضان متولي

تحت شعار مكملين معكم، وفي إطار المبادرة الترفيهية الأولى من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.

 

في هذا السياق يطلّ النجم وائل كفوري في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة "شاهد VIP" مساء الخميس 11 يونيو في تمام التاسعة ليلاً بتوقيت القاهرة، والعاشرة ليلاً بتوقيت السعودية، ليغني تشكيلة مختارة من أغنياته الشهيرة، إضافة إلى آخر إصداراته الغنائية.

 

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع وائل كفوري قبل بدء الحفل وخلاله.

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