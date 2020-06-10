القوى العاملة: الأردن تمدد العمل بتخفيض رسوم تصاريح العمل حتى يوليو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية، عمان في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل.

وفي تقريره للوزير، أوضح  المستشار العمالي بعمان  طلعت السيد، أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والمتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى أول يوليو المقبل.

وبينت الوزارة أن القرار نص على تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالات تجديد التصاريح وتغيير مكان العمل في هذين القطاعين بمقدار 200 دينار، بهدف مساعدة قطاعي الزراعة والمخابز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إثر جائحة كورونا، باعتبارها قطاعات مهمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وهذا القرار سيكون له آثار إيجابية على العمالة المصرية بالسماح بتجديد تصريح العمل برسوم مخفضة وتغير صاحب العمل داخل تلك القطاعات.

السعودية تتيح خاصية التقاضي عن بعد للمصريين أصحاب القضايا العمالية

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة  بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودي  في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أشار فيه إلي أن وزارة العدل بالمملكة تتيح خاصية التقاضي عن بعد لتسهيل إجراءات  التقاضي  نظرا لتعليق عقد جلسات المحاكمة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بدلا من عقد الجلسات المباشرة  يتم اتخاذ بعض الخطوات لمساعدة العاملين المصريين بالسعودية أصحاب القضايا العمالية ، وذلك بالدخول على خدمة "ناجز" وتختار المحاكم ومن ثم قضايا،  سوف يظهر لك القضية التى تخصك سواء مدعي أو مدعى عليه ، وكل قضية يكون فيها جميع بياناتها من رقم القضية وصفتك في القضية والمحكمة والدائرة.

وأشارت إلى أنه يوجد أربع خيارات في آخر الجدول ( الجلسات ، ونص الحكم ، والتقاضي عن بعد ، وتواصل معنا) ستختار التقاضي عن بعد ، وسيتم تحويلك إلى نظام "ناجز" الجديد وستجد القضية التى تخصك بنفس الخيارات ستختار التقاضي عن بعد.

ستدخل على أيقونة التقاضي عن بعد ستجد رقم القضية وتحتها موعد نهاية كتابة المذكرات بجانبها على الشمال ٣ نقاط فوق بعض إذا ضغطت عليهم سيظهر طلب تمديد الوقت المسموح لكتابة المذكرة، ويوجد مربع فاضي ستكتب فيه ردك  لا يتجاوز ٢٠٠٠ حرف.

 وكشفت وزارة العدل بالمملكة أنه يوجد ملاحظات عامة وهي: مذكرتك تركز فيها على تاريخ بداية عملك،  وتاريخ نهاية عملك، وسبب إنهاء عقدك، والطلبات، ويجب أن تكون الطلبات واضحة ومحددة، ويرجى  عدم تضييع وقت المحكمة  بالمشاكل مع المدير والتركيز على  حقوقك ومستحقاتك، ويمكن بعد تقديم ردك طلب استفسار.
 

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