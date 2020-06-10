حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، أنه تم تداول شائعات تفيد بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك بمبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، كما أفادت بوجود (46) حالة إصابه بفيروس كورونا من بينهم مدير فرع الهيئة ببورسعيد.





وحرصًا من رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتواصل مع منتفعيها وإعلاء مبدأ الشفافية في التعامل مع الأزمة الحالية التي تواجها البلاد في مجابهة جائحة كورونا المستجد ونفيًا لما أُثير، أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنها لا تدخر جهدًا في حماية الأطقم الطبية والإدارية العامة وكذلك حماية المنتفعين والمترددين على منشآتها.





وشددت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أنه بالفحص الدوري للعاملين بفرع الهيئة ببورسعيد تم رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم التنسيق لعمل فحص الـ PCR لهؤلاء العاملين، وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية لعدد (4) أفراد من العاملين، وبالتقصي فقد ثبت مخالطة بعضهم لحالات إيجابية بمحيط الأسرة، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات العزل المنزلي للزملاء حيث أن الأعراض لديهم بسيطة ولا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.





واستكمالًا للإجراءات الفورية، قامت إدارة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بإجراء عمل تحليل بالكاشف السريع وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا والاطمئنان على سلامتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في مبنى مجمع الهيئات بمحافظة بورسعيد.





ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية نفت خبر إصابة مدير فرع الهيئة، وتؤكد على مباشرة سيادته أعماله اليومية من فرع الهيئة ببورسعيد.





وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بمحافظة بورسعيد بتوخي الحذر في تداول الشائعات التي من شأنها التأثير السلبي على سير العمل بفرع الهيئة ببورسعيد، واستقصاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية سواء على الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها، داعية الجميع للتكاتف في مواجهة جائحة كورونا.



