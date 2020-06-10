حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، أنه تم تداول شائعات تفيد بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك بمبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، كما أفادت بوجود (46) حالة إصابه بفيروس كورونا من بينهم مدير فرع الهيئة ببورسعيد.

وحرصًا من رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتواصل مع منتفعيها وإعلاء مبدأ الشفافية في التعامل مع الأزمة الحالية التي تواجها البلاد في مجابهة جائحة كورونا المستجد ونفيًا لما أُثير، أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنها لا تدخر جهدًا في حماية الأطقم الطبية والإدارية العامة وكذلك حماية المنتفعين والمترددين على منشآتها.

وشددت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أنه بالفحص الدوري للعاملين بفرع الهيئة ببورسعيد تم رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم التنسيق لعمل فحص الـ PCR لهؤلاء العاملين، وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية لعدد (4) أفراد من العاملين، وبالتقصي فقد ثبت مخالطة بعضهم لحالات إيجابية بمحيط الأسرة، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات العزل المنزلي للزملاء حيث أن الأعراض لديهم بسيطة ولا تستدعي الحجز بمستشفى العزل. 

واستكمالًا للإجراءات الفورية، قامت إدارة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بإجراء عمل تحليل بالكاشف السريع وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا والاطمئنان على سلامتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في مبنى مجمع الهيئات بمحافظة بورسعيد. 

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية نفت خبر إصابة مدير فرع الهيئة، وتؤكد على مباشرة سيادته أعماله اليومية من فرع الهيئة ببورسعيد.

وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بمحافظة بورسعيد بتوخي الحذر في تداول الشائعات التي من شأنها التأثير السلبي على سير العمل بفرع الهيئة ببورسعيد، واستقصاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية سواء على الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها، داعية الجميع للتكاتف في مواجهة جائحة كورونا.

تسجيل 1385 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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