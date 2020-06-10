"حماة الوطن" يكرم فرق الطب الوقائي بمرسى علم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمد طه
كرمت أمانة حزب حماة الوطن بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر ظهر اليوم الأربعاء، فرق الطب الوقائي بالمدينة، تقديرًا وعرفانًا بما قدموه خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجذ، واستقبال رحلات المصريين العالقين بالخارج.

ومن جانبه أكد تيتو الخطيب أمين عام الحزب بالمحافظة، أن تكريم رجال الطب الوقائي هو تقديرًا لمحهوتداتهم وتعبير رمزي عن ما قدموه خلال الفترة السابقة والقيام بمهام عملهم علي أكمل وجه.

وأضاف الخطيب أن دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في تلك الفترة هو تقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية بشكل دائم ومستمر حتى انتهاء أزمة كورونا موضحًا لابد من الوقوف بجوارهم حتي تتمكن مصرنا الحبيبة بقيادتها الحكيمة تجاوز هذه المحنة التي يشهدها العالم.

وتم التكريم بحضور الدكتور محمد سمير مدير الاداره الصحية بمرسي علم، فتحى المحلاوى أمين الحزب بمدينة مرسى علم، وعدد من قيادات الحزب والاطقم الطبية من اطباء وتمريض وفنيين وعمال.

تسجيل 1385 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
"حماة الوطن" يكرم فرق الطب الوقائي بمرسى علم
"حماة الوطن" يكرم فرق الطب الوقائي بمرسى علم
"حماة الوطن" يكرم فرق الطب الوقائي بمرسى علم
"حماة الوطن" يكرم فرق الطب الوقائي بمرسى علم

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