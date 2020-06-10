نوال الزغبي عن الأوضاع اللبنانية: "العالم تعبت وجاعت وما بقى في أمل ببكره"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
رشا عادل

عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن استياءها الشديد من الأوضاع السياسية الأخيرة التي تمر دولتها لبنان، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

 

وكتبت نوال، خلال التغريدة: "الوضع بالبلد ما بقى ينحمل... العالم تعبت وجاعت وما بقى عندنا أمل ببكرة. كسرتوا أعظم بشر، ارحمونا قبل ما تكسرو الحجر كمان".

 

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت" التي قدمتها تتر مسلسل "سلطانة المعز" الذي يدور أحداثة في إطار درامي اجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني وحسن حسني ودينا ومحمود البزاوي.

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