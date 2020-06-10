بوستر "100 حساب" لـ أحمد سعد وشاكوش يتصدر قوائم البحث على السوشيال ميديا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت

احتل البوستر الدعائى لأغنية "100 حساب" للمطرب أحمد سعد، وحسن شاكوش، والذى طرحته شركة "مزيكا" الصدارة في قوائم البحث، والتريند على ‏‏"سوشيال ميديا".

 

أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع ‏موسيقى إسلام شيبسى.‏

 

وسيتم طرحها مساء غد الخميس، حيث تشهد الأغنية أول تعاون بين أحمد سعد وحسن شاكوش.

 

ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو ‏الخاص بها وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.


أخبار تهمك

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقهر تير شتيجن

منذ أقل من ساعة

كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 12 ساعة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 6 ساعات

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

11:28 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم