بوستر "100 حساب" لـ أحمد سعد وشاكوش يتصدر قوائم البحث على السوشيال ميديا

احتل البوستر الدعائى لأغنية "100 حساب" للمطرب أحمد سعد، وحسن شاكوش، والذى طرحته شركة "مزيكا" الصدارة في قوائم البحث، والتريند على ‏‏"سوشيال ميديا".

أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع ‏موسيقى إسلام شيبسى.‏

وسيتم طرحها مساء غد الخميس، حيث تشهد الأغنية أول تعاون بين أحمد سعد وحسن شاكوش.

ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو ‏الخاص بها وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.