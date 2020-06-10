"ضربه وشتمه بأمه".. التحقيق مع الأب المعتدي على نجله ببولاق الدكرور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، الأب المتهم بالتعدي على نجله بالسب والضرب، إضافة إلى سبه لزوجته، إلى مقر النيابة العامة، للتحقيق معه.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، يتضمن تعدي أب ثلاثيني العمر يدعي "رماني.إ" على نجله بالسب والضرب المبرح، إضافه إلى سبه لزوجته، عند دفاعها عن نجلها.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وتوصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى مكان تواجد الأب، وتمكنت القوات من استهدافه، والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كشف ملابسات التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق
ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالذارع الأيسر، بقيام شخصين مجهولين بالتعدي عليه بالصفع على وجه شقيقه "من ذوي الإحتياجات الخاصة"، وتصوير الواقعة ونشرها على أحد التطبيقات الإلكترونية.



وأضاف في بلاغه بعلمه أن أحد المتهمين مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصان (طالب، وميكانيكي مقيمان بدائرة القسم)، واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب واقعة التعدي على شقيق المُبلغ وتصويره بهاتف أحدهما ونشره على أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو لشخصين يعتديان على آخر، بالضرب صفعا على وجهه، بدافع الاستهزاء به، ونشر مقطع الفيديو عبر موقع التيك توك، مما أثار استياء متداوليه.
"ضربه وشتمه بأمه".. التحقيق مع الأب المعتدي على نجله ببولاق الدكرور
"ضربه وشتمه بأمه".. التحقيق مع الأب المعتدي على نجله ببولاق الدكرور

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