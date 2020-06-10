يوفنتوس يقترب من تمديد عقد ديبالا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:31 م
ديبالا
ديبالا
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي بصدد تمديد عقد نجمه الأرجنتيني "باولو ديبالا" خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف عام 2022، ويسعى يوفنتوس لتأمين خدماته مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس عرض راتب سنوي يُقدر بـ12 مليون يورو لتمديد عقد اللاعب.

وأكدت الصحيفة، أن مسئولي يوفنتوس واثقون من قدرتهم على إقناع ديبالا بالتجديد خلال الفترة الحالية.

وأعرب اللاعب عن سعادته مع يوفنتوس في مقابلة صحفية مع وكالة CNN الأمريكية، ورغبته في البقاء مع الفريق.

ولعب ديبالا دوراً أساسياً مع يوفنتوس هذا الموسم، بمساهمته بـ25 هدفاً بالتسجيل والصناعة مع يوفنتوس خلال جميع البطولات، كما سجل 91 هدفاً خلال 216 مباراة له بقميص يوفنتوس.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يقهر تير شتيجن

منذ أقل من ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 12 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

11:28 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم