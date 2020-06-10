"الكهرباء" عن تحريك الأسعار: "مش عايزين نرجع لفترات الظلام"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الحكومة عليها أعباء، وتحاول رفع العبء عن المواطن وفقًا للإمكانيات المتاحة، منوهًا بأنه كان متبقي عامين على خطة إعادة الهيكلة، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحريك الأسعار على مدار 5 سنوات بدلًا من عامين لتكون نسب تحريك الأسعار بسيطة.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن الدولة تقدر الأعباء الموجودة على المواطنين ولكن هناك ضغط وعبء اقتصادي كبير تتحمله الدولة بعد أزمة كورونا، وزيادة أسعار الكهرباء ضرورة.





وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الشرائح أعلى من 1000 كيلو وات ساعة لن يتم تطبيق زيادة عليها؛ لكونها خارج الدعم، وتحاسب بأسعار أعلى لدعم الشرائح الأقل، مشيرًا إلى أن أكثر من يستهلك 650 كيلو وات ساعة شهريًا أصبح خارج منظومة الدعم، وبالتالي الفاتورة ارتفعت عليه.





وأردف، أن الدولة تتحمل أكثر من 200% كدعم للمواطن، وكلما زاد الاستهلاك انخفض الدعم المقدم، معقبًا: "مش عايزين نرجع لفترات الظلام وتردي الشبكات مرة أخرى، ونريد الحفاظ على ما وصلنا له، فأي تنمية تحتاج للكهرباء".





وكان أعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عن عدد من الإجراءات والقرارات المهمة التي تخص المواطن المصري، وخصوصا فى ظل أزمة كورونا المستجد.





ويرصد الفيديوجراف التالى أبرز القرارات والإجراءات الحكومة اليوم:

1_ زيادة نسبة أسعار الكهرباء إلى 19.1 %





2- تطوير السياسة الإعلامية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة.





3- إتباع تحقيق المصداقية في إيصال المعلومة للمواطنين.





4- نشر الإعلام ثقافة الوعي بين المواطنين، للحد من فيروس كورونا





5- نجاح الحكومة في عدد من التسويات لقضايا التحكيم، ووجود قضايا أخرى يتم التفاوض.





6- منازعات التحكيم المستقبلية يتم مراجعة صياغة العقود والاتفاقيات من قبل الإدارة العامة للتحكيم بوزارة العدل قبل توقيعها.





7- إلزام الجميع باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، وتحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.





8- والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم للجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.





9- إجراء تعقيم وتطهير يومي للقاعات وأماكن انعقاد الجلسات بصفة دورية





10- توقيع على 3 اتفاقيات تمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجالي الصرف الصحي والنقل بقيمة اجمالية تبلغ 122.7 مليون يورو.





11-اتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو





12-اتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو





13-اتفاق التعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو.





14- منح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات



