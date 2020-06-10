تسجيل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في الكويت

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:06 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، 683 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 630 إصابة و4 وفيات في اليوم السابق.

 

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن إجمالي حالات كورونا في البلاد وصلت إلى 33823 منها 275 حالة وفاة.

 

وأعلنت الصحة الكويتية، أن إجمالي المتعافين بلغ 23288 بعد تسجيل 1126 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

 

وقالت الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

 

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

 

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