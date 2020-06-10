أحمد سامى يقترب بقوة من تدريب أسوان

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:00 م
أحمد سامى المدير الفنى
أحمد سامى المدير الفنى
رامي بشاي
اقترب أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش من تولى المسؤلية الفنية لنادى أسوان خلفا لمجدى عبدالعاطى الذى تقدم بإستقالته قبل عدة أيام بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

ووصلت المفاوضات بين سامى ومسؤلى أسوان إلى مرحلة متقدمة للغاية خلال الساعات الماضية خاصة بعد موافقة أحمد سامى المبدئية على العرض المقدم من مسؤلى أسوان ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية على الصفقة بين الطرفين.

وهناك جلسة خاصة ستجمع بين مسؤلى النادى وأحمد سامى خلال الساعات القادمة لإنهاء الإتفاق بشكل تام قبل الإعلان عن توليه المسؤلية الفنية فى منتصف الشهر الجارى .

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام،وحقق الفريق الفوز فى 4 مباريات وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

وسبق لأحمد سامى تولى تدريب نادى النجوم و طلائع الجيش مرتين وحقق معه نتائج طيبة.

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