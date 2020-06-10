مفاجأة.. أوباما يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:56 م
يوسف إبراهيم أوباما
يوسف إبراهيم "أوباما
حسام مجدي
حسم يوسف إبراهيم "أوباما" نجم نادي الزمالك موقفه النهائي بشأن احتمالية الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى يوسف إبراهيم "أوباما" نجم القلعة البيضاء عرض ضخم من أحد أندية الدوري السعودي الممتاز لضمه في الصيف المقبل.

ورفض أوباما العرض المقدم له مؤكدا على أن رغبته الأولى هي البقاء مع النادي الأبيض في الموسم القادم وعدم الرحيل عن صفوفه.

كما رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فكرة رحيل يوسف أوباما عن الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجته الشديدة لخدماته، حيث يُعد من أهم لاعبي القلعة البيضاء.

وقد شارك يوسف أوباما في 23 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع 8 أهداف آخرين.

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