بعرض مغري سان جيرمان يحصن مبابي لرفض ريال مدريد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:54 م
مبابي
مبابي
كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ستعرض على نجمها كيليان مبابي الحصول على نفس امتيازات زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، مقابل نسيان فكرة انضمامه إلى ريال مدريد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة الفريق الفرنسي تستعد لتقديم عرضا لمبابي بتمديد وتحسين عقده، ليتساوى مع عقد زميله النجم نيمار.

ويحصل نيمار مع باريس سان جيرمان حاليا، على راتب سنوي يقدر بـ26.8 مليون جنيه إسترليني خاليا من الضرائب، أي ما يعادل 515 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأوضحت الشبكة أن إدارة باريس سان جيرمان ستقدم هذا العرض لمبابي من أجل عدم تعاقده مع ريال مدريد.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال للعب في الفريق الملكي، ولكن يبدو أن إدارة باريس سان جيرمان ستغري لاعبها الشاب، الذي تبلغ قيمته السوقية 259.2 مليون يورو، بالمال مقابل نسيان مسألة تعاقده مع ريال مدريد.

يذكر أن عقد كيليان مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، سينتهي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان صيف عام 2022. 

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