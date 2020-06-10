فايلر يطير إلى سويسرا للإطمئنان على أسرته

يتوجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي بلاده غداً لقضاء اجازة سريعة يطمئن خلالها على اسرته ومن ثم يعود للقاهره بعد عشرة ايام لاستئناف تدريبات الفريق تمهيداً لعودة النشاط.



وكان فايلر قد تواصل مع السفارة السويسريه بالقاهره للتنثيق وتجهيز طائره تعيده لبلده للأطمئنان على اسرته خاصه وانه لم يغادر مصر منذ انتشار جائحة كورونا.



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني حصل على وعد من جانب إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالسفر إلى بلاده خلال الفترة المقبلة.



ومنح مجلس النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى المدير الفني للرحيل إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 3 أيام للإطمئنان على إسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي.



ويعيش العالم حاليًا حالة من الركود في كل شئ سواء بالأنشطة الرياضية أو خلافها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق جميع المطارات.



ولم يغادر فايلر، إلى بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الأزمة الصعبة في الوقت الحالي، على أن يسافر عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.



ويأتي سفر فايلر، من أجل الاطمئنان على إسرته، بالإضافة إلى الحصول على رأيهم حول الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.