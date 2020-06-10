"مترجعليش" أغنية جديدة لـ أميمة طالب

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتهت المطربة الشابة أميمة طالب، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية حيث تحمل عنوان"مترجعليش".

الأغنية من كلمات وليد غزالي، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع محمد مجدي، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

في سياق آخر طرحت أميمة مؤخرًا أغنية "في غيابك" من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر م.علي الأمير وسجّلتها أميمة طالب في استديو الرسالة تحت إشراف مهندس الصوت ياسر حسين.

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