الآن من هنا.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة الازهر الإلكترونية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:47 م
بوابة الازهر الإلكترونية
بوابة الازهر الإلكترونية
بوابة الازهر الإلكترونية.. زاد بحث الكثيرون عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بعدما أعلن وكيل الأزهر الشريف إعلانها ونسب النجاح المرتفعة لسنوات النقل، ليعرف كل طالب نتيجته.

الدخول إلى بوابة الازهر الإلكترونية

وتساءل الكثيرون من طلبة سنوات النقل الأزهرية عن كيفية الحصول على الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الازهر الإلكترونية بطريقة سهلة وبرابط مباشر وسريع يوفر عليهم الوقت والجهد.

رابط مباشر للدخول إلى بوابة الازهر الإلكترونية

وأتاحت بوابة الازهر الإلكترونية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لكل طالب عبر الدخول إلى الموقع ووضع رقم الجلوس الخاص ومعرفة نتيجته الإرشادية، من خلال هذا الرابط: http://www.azhar.eg/homepage2

 نسب النجاح من خلال بوابة الازهر الإلكترونية

وبلغت النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020، نسبة 99.01%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%، حسبما قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

وقال الشيخ صالح عباس: "نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين)، وللشهادة الإعدادية 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر،  99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين"، وجميعها متاحة عبر بوابة الازهر الإلكترونية من خلال الضغط "هنــــــــــا".

رابط سريع لدخول بوابة الازهر الإلكترونية
 
وأوضح وكيل الأزهر أن نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهرى، بمرحلة رياض الأطفال بلغت 100%، وبمراحل النقل الابتدائى 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادى 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوى  97.092% وبإجمالى عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهرى.

وللحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الازهر الإلكترونية اضغط "هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

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وكيل الأزهر: نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70%

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