محافظ الفيوم يتفقد مستشفى إطسا المركزي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مستشفى إطسا المركزي كأحد مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى إطسا المركزي تأتي ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التي تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد مؤخرًا، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية، مشيرًا أن المحافظ رصد نقص في عدد الأطقم الطبية بالمستشفى، موجهًا باستدعاء الأطباء والزامهم بنوبتجيات العمل.





كما التقى المحافظ عددًا من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم، كما وجه بتحويل إحدى الحالات الحرجة لسيدة إلى مستشفى الفيوم العام وتم نقلها بسيارة الإسعاف لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.





وشملت جولة محافظ الفيوم تفقد ميادين وشوارع مدينة إطسا، للتأكد من أعمال النظافة، والتزام المحال التجارية والمواطنين بساعات الحظر، وكذا قرية منية الحيط بإطسا، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة، ورفع الإشغالات وتكثيف حملات إزالة التعديات بشتى أنواعها على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وقد رصد محافظ الفيوم تعد بزراعة الأرز بالمخالفة، بقطعة أرض على الطريق الدائري بمدخل مركز إطسا، ووجه بتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وتابع المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم تفقد عددا من ميادين وشوارع مدينة الفيوم شملت شارع الجامعة وعدد من شوارع المدينة ومنطقة الصيفية وميدان الحواتم، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بقرارات الحظر.



