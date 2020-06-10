مصدر: ألمانيا تخفف القيود على العمال الموسميين الاسبوع المقبل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ستقوم السلطات في ألمانيا بتخفيف القيود المفروضة على دخول العمال الموسميين التي تم إدخالها لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حسبما كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء.

وافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على مقترحات من وزيرة الزراعة جوليا كلوكنر للعاملين الموسميين من دول الاتحاد الأوروبي ودول شينجن حتى يتمكنوا من دخول ألمانيا مرة أخرى اعتبارًا من 16 يونيو بدون قيود، كما أوردت وكالة "رويترز".

ومع ذلك، وافقت الحكومة على أنه سيطلب من أرباب العمل تطبيق معايير النظافة. سيتم تشكيل فرق ثابتة من البداية لتقليل خطر انتشار الفيروس وإذا مرض أحد العاملين، يجب عزل الفريق بأكمله.

وستطبق القواعد الجديدة حتى 31 ديسمبر. وكانت رويترز قد اطلعت على مسودة للخطط يوم الثلاثاء.

كانت ألمانيا قد نصت في السابق على أن 80.000 عامل موسمي كحد أقصى يمكنهم دخول البلاد بسبب الوباء، على الرغم من استخدام أقل من نصف هذه الحصة.

مع انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس واستمرار ألمانيا في تخفيف عمليات الإغلاق، يحرص المزارعون على ضمان استعدادهم لحصاد هذا العام.

في العام الماضي، تم توظيف ما يقرب من 300,000 عامل موسمي في قطاع الزراعة في ألمانيا، معظمهم من رومانيا وبولندا.

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