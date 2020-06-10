بنفس الرقم.. تعرف على إجراءات نقل أرقام التليفون بين الشركات المحمول
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:40 م
تسهيلًا على الراغبين في تغيير الشبكة مشغلة الخدمة والانتقال إلى شبكة أخرى، نشر الجهاز القومي للاتصالات فيديو توضيح خطوات وإجراءات وشروط قواعد نقل أرقام التليفون المحمول للمستخدمين بين شركات المحمول.
وقال وزير الاتصالات في تصريحات صحفية، إن تعديل القواعد المنظمة لانتقال المستخدمين بأرقام هم بين شبكات المحمول جاء وفق توجيهات بالتيسير علي المواطن في تلقي الخدمة وعدم التعنت من مقدم الخدمة مشيرا إلي أنه بدراسة الإجراءات السابقة من قبل الجهاز القومي للاتصالات تبين أن ٨٠% من طلبات انتقال العميل بالرقم نفسه كانت لا يتم الاستجابه لها و20% فقط ما كان يتم تنفيذه مما ادي الي إعادة النظر لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن في هذا الصدد.
وأطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم نفسه بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.
جاء ذلك بعد أن أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره حول استجابة شركات المحمول لشكاوى مستخدمي الاتصالات خلال الربع الأول، وكشف الجهاز عن استقبل نحو 52038 شكوى، ما بين شكاوى لخدمات المحمول والإنترنت والتليفون الأرضي، تم الانتهاء من حل 50549 منها بنسبة 97%.
وقال التقرير إن شكاوى صعوبة نقل الأرقام بين المشغلين سجلت نحو 43%، تتضمن رفض نقل الرقم بدون سبب أو عدم الرد على الطلب أو وجود مشكلات فنية بعد النقل، ونحو 18% نسبة شكاوى مشاكل في حساب الاستهلاك أو الفواتير، و13% شكاوى من جودة الخدمة، وغيرها من شكاوى العملاء.
وحول مستجدات فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.
وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.