الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:38 م
حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقسا حارا على القاهرة والوجه البحرى.

شبورة ورياح معتدلة.. حالة الطقس غدا

وعن الظواهر التي تتعرض لها البلاد غدا الخميس، تتمثل في الشبورة المائية وتكون خفيفة وسرعان ما تختفي، مع تعرض البلاد لرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية تكون معتدلة والجو لطيف نهارا وبارد ليلا مع رياح نشطة
 
حالة الطقس في محافظات الصعيد:

وفقا لبيان الأرصاد الجوية، يسود طقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد وحار شمالا مع رياح نشطة، وطقس لطيف ليلا.


وفيما يلي إليكم بيان بدرجات الحرارة، غدا الخميس:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة
مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة
سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة
قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة
أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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