سياحة النواب توافق على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:37 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في اجتماعها ، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو صدقي لمناقشة مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2020 / 2021، فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الموازنة العامة للدولة 2020/2021. 


وشددت اللجنة خلال اجتماعها علي ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي، كما أوصت اللجنة  بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها و إطلاق مبادرة "مصر واجهة نظيفة"، وضرورة الإسراع في إصدار قانون السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال .

ودعت اللجنة في اجتماعها،  اليوم، إلي إجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى و كذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير وخصاصا في كيفية استخدام المواد المطهرة .

وأوصت اللجنة بالعمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار والانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة وخصوصا بعد اخر زيادة الرسوم على تلك التذاكر، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالمبادرات و التسهيلات  وضرورة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب و ايجار و مرافق على ان يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعد عام وبدون فوائد.

ودعت اللجنة لتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للفنادق والمنشآت السياحية خلال الأزمة واستثناء القطاع السياحي من قيمة 19% الزيادة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بقيمة في فواتير الكهرباء ولو لمدة 6 أشهر على الأقل.


كما طالبت اللجنة في توصياتها بتمديد اجل القروض و إعادة جدولتها بدون فوائد على أن تمتد هذه التسهيلات لفترة عام على الأقل بعد عودة النشاط السياحي لمعدله الطبيعي ومد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات و الضرائب العقارية وغيرها من الضرائب و الاستمرار في إجراءات التسويات المالية مع ملاك الفنادق و المنشات السياحية لغير المنتظمين والتأكيد على تفعيل مبادرة البنك المركزي و متابعة الإجراءات الخاصة بها .


وشملت التوصيات أيضا حزمة من المطالب فيما يخص الترويج والتنشيط السياحي حيث دعت لابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع التغييرات العالمية و الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة و المبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين و ضمان تكرارية الزيارة.

وشددت اللجنة على ضرورة استغلال نشاط السياحة الصحية و الاستشفاء البيئي في الترويج للمنتج السياحي المصري بعد وضع القانون المنظم لذلك حيث انه من المتوقع أن يشهد هذا النمط السياحي إقبالا كبيرا في الفترة القادمة بعد أزمة كورونا .


ودعت اللجنة أيضا لتنمية السياحة النيلية و دعم و تطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان؛ لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

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