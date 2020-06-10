تعرف على تفاصيل ألبوم مي كساب الجديد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت

مازالت المطربة مي كساب، في مرحلة اختيار أغاني ألبومها الجديد بالإضافة إلى استقرارها على عدد من الأغاني التي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية.

ترغب مي، في أن يضم الألبوم 10 أغاني فقط، وتعاونت حتى الأن مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم عزيز الشافعي، ومحمد عاطف، وحسن عطية، ونادر عبد الله، تامر علي، وتامر عاشور، أما عن توزيع جميع أغاني الألبوم سيتولى أوكا توزيع كل الأغاني.

ومن المقر أن يتم طرحه عقب الانتهاء من كافة تفاصيله.

جدير بالذكر أن مي، شاركت في مسلسل"اللعبة" برمضان 2020 وتدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد.
والي.

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