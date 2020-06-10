بهذه الكلمات.. عمرو سلامة يُحيي ذكرى ميلاد والده

حرص المخرج عمرو سلامة، على إحياء ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشر عمرو مجموعة صور جمعته بوالده الراحل وعلق على الصور قائلاً: "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي ترك هذه الحياة ليعيش إلى الأبد في قلبي".





وتابع عمرو سلامة قائلاً: "قالوا إن الأمر يتحسن بعد عام ، ولكن مر ثلاث سنوات بالضبط منذ أن غادر المكان ، وأنا أشعر بنفس الشيء تمامًا".



