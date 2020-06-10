بهذه الكلمات.. عمرو سلامة يُحيي ذكرى ميلاد والده

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرص المخرج عمرو سلامة، على إحياء ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشر عمرو مجموعة صور جمعته بوالده الراحل وعلق على الصور قائلاً: "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي ترك هذه الحياة ليعيش إلى الأبد في قلبي". 

وتابع عمرو سلامة قائلاً: "قالوا إن الأمر يتحسن بعد عام ، ولكن مر ثلاث سنوات بالضبط منذ أن غادر المكان ، وأنا أشعر بنفس الشيء تمامًا".

وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة الدرامية هو مسلسل" طايع "، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد دياب، بطولة عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، أحمد عبدالله محمود، سلوى محمد علي .

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