قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.





وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ع"، و" سيد.ز"، و"محمد.م"، وسراج.ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم 376 لسنة 2015، المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشاء المحرر على غرار المحررات الرسمية، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتدوينها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.





كما زورا المتهمين العقد المؤرخ فى 1 يناير 2005 لإحدى الشركات المساهمة " الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم"، وقدموه لإحدى الجهات الحكومية مع علمهم بتزويره.





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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله بمعاقبة المتهم بقتل "عبد الله. س" بالإعدام شنقًا ومعاقبة المتهم خالد.م" بالسجن المؤبد وبراءة أخر فى اتهامهم بقتل والد الأول بالمقطم.

كانت المحكمة أحالت المتهمين فى الجلسة السابقة لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "عبد الله.س"، طالب، و"خالد.م"، طالب، و"محمد.ا"، طالب. وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه "سيد.س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قطع الأول أوصال رحمه بأبيه وأوعز لقرينه الثاني ما ضمره الشرط، فبيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض " مطواة "، وأداة تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " مفك "، وكمنا له أسفل مسكنه وما أن أبصراه حتي تتبعاه إلى داخله فظفر به الأول وأسدى له الطعنات بمواضع متفرقة من جسده، حال تواجد الثاني علي مسرح الأحداث، للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.