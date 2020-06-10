بعد نجاح "حبيتك بالتلاتة".. نداء شرارة تستعد أغنية عاطفية جديدة

حصدت أغنية "حبيتك بالتلاتة" للفنانة الإردنية نداء شرارة، 40 مليون مشاهدة، على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".



وأحتفلت نداء، بوصول كليب "حبيتك بالتلاته" ل 40 مليون مشاهدة من خلال نشر مقطع فيديو جديد من الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت شرارة، على مقطع الفيديو قائلة:"٤٠ مليون مشاهده ع اليوتيوب فقط حبيتك بالتلاته كلمات احمد حسن راؤول الحان سامر ابو طالب توزيع جان ماري رياشي الجزء التاني من اغنية حبيتك بالتلاته رح يكون اغنية عاطفيه هادية قريبا جدا".



يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة، أغنية "شروط" من كلمات إيهاب غيث ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع جان ماري رياشي.

