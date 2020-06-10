ضبط 118 مخالفا لقرار إيقاف أعمال البناء في 24 ساعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أعلنت وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن ضبطت ١١٨ شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، خلال حملات لمديريات الأمن، لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء


تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم عدد (25) نرجيلة. 

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة. 

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا". 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها. 

وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا. 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
 
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 21 سيارة بكورنيش مدينة المنصورة لمخالفة قائديها قرار منع التجمعات. 

بداية الواقعة، حدثت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة، حيث تلاحظ لهم تجمع عدد من المواطنين والإعداد للإفطار الجماعي، وتمكنت القوات من ضبط (21) سيارة قبل قيام أصحابها بافتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات. 

وتم سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات "وصرفهم في الحال" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل. 

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة. 

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