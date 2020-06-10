رويترز: توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي في ليبيا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:23 م
حقل نفطي
حقل نفطي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة رويترز، بتوقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي في ليبيا.

 

وقد أعلنت وكالة رويترز، في وقت سابق، بإغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي بعد أيام من استئناف الإنتاج.

 

وكان مدير مكتب الإعلام التابع للمناطق العسكرية الجنوبية في ليبيا محمود الورفلي، أكد أن اللواء أبوالقاسم الأبعج قائد مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية، أمر بتكثيف إجراءات تأمين حقل الشرارة النفطي.

 

وقد قال الورفلي، إن هناك توجيهات من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتأمين الحقل النفطي الواقع بالقرب من مدينة أوباري.

 

وأوضح الورقلي، أن التوجيهات تتضمن تكثيف الدوريات بحوض مرزق وأوباري، لذا خرجت دورية كبيرة لفرض الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، والقبض على المهربين وفرض هيبة الدولة الليبية وتأمين الحدود لفرض القانون.

 

كشف "حراك غضب فزان"، مساء اليوم الأحد، عن إغلاق حقل الشرارة النفطي والفيل الواقعين جنوب غربي ليبيا؛ احتجاجاً على عدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة النفطية.

 

ويتزامن ذلك الإغلاق، مع انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا؛ لبحث فرص العودة إلى السلام بين أطراف الصراع الليبي ووقف الاعتداءات على مرافئ النفط، وسط توقعات بأن تمتد عملية الغلق لحقول أخرى، ما ينذر بخسائر كبيرة ويهدد بتوقف إنتاج النفط بشكل شبه كامل في ليبيا.

 

واعتبر منسق "حراك غضب فزان" بشير الشيخ، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إقفال حقلي الشرارة والفيل "أصبح واجبا وطنيا"، منّددا بعدم اهتمام الحكومات بالمنطقة الجنوبية التي تحتضن أكبر الحقول النفطية بالبلاد، وانعدام الخدمات الأساسية وغياب مقوّمات الحياة فيها من كهرباء وغاز وسيولة مالية ومستشفيات وأدوية، إلى جانب تدهور الحالة الأمنية التي نتج عنها كثرة حوادث الخطف وتفشي الجريمة، مضيفا أنه "لن يتم فتحها لحين تسليمها إلى أيادٍ أمينة".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا حقل نفطي حقل شرارة النفطي حقل الفيل النفطي اغلاق حقل شرارة النفطي

أخبار تهمك

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 4 ساعات

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

كريستيانو رونالدو يخطف نجم ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

سواريز يرفض أهم صفقة لبرشلونة

منذ ساعة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الذهبية.. آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع "جوهرة" صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 11 ساعة

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

حقل الفيل الليبي ينتج نحو 60 ألف برميل من النفط يوميًا

"النفط الليبية" تعلن حالة الاستنفار القصوى في حقل الشرارة

الجيش الليبي يعلن السيطرة على حقل الشرارة

الجيش الليبي يطالب مؤسسة النفط برفع حالة القوة عن حقل "شرارة"

طائرة حربية تابعة للجيش الليبي تعترض طائرة مدنية بسبها

"المسماري" يعلن انسحاب المليشيات المسلحة من حقل الفيل النفطي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

11:28 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم