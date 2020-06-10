لتحقيق مكاسب.. ضبط مصنع لتعبئة الأرز بدون ترخيص في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط مصنع لتعبئة الأرز داخل عبوات منقوصة الوزن ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.





بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص) بتعبئة الأرز داخل عبوات ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون عليها، بالإضافة إلى إنقاص وزنها والطباعة على العبوات أنها خاصة بوزارة التموين، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد طرحها للبيع بالأسواق.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وأمكن ضبط عدد (75 طن من الأرز) وذلك على النحو التالى، تم ضبط كمية قدرها (48) طن من الأرز، منتج نهائى داخل عبوات مدون عليها "خاص بوزارة التموين" بدون ثمة مستندات تفيد قيامه بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية وقيامه بمد تاريخ الإنتاج المدون عليها وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 25 جرام فى العبوة الواحدة، وكمية قدرها (27) طن من الأرز داخل أجولة مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر ومعدة للتعبئة والتجزئة.





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.













نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بداخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.





كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "بدون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن شخصين (طالب، حاصل على بكالوريوس تجارة)، وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التى تُباع بدون ترخيص ومخزنة بطريقة تؤدى إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.





وبمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما للادوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناء على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوى السمنة المفرطة راغبى التخسيس.





كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات كائن بمنطقة التجمع الخامس "بدون ترخيص"، حيث ضبط داخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.





وبمواجهتهما اعترفا بإدارة المخدزن لحساب صاحب الصيدلية وقيامهما ببيع تلك العقاقير والأدوية للإستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والنصب والإحتيال على المواطنيين.