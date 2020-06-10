ننشر استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية (صور)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أن هذا العام يعد عامًا استثنائيًا شهد احداثًا كثيرة ستظل تذكر في تاريخ السنوات الدراسية، مشيرًا أنه تم الاستفادة من هذه الأزمة فى زيادة استخدام المنصات الاليكترونية والتحول الرقمى للعملية التعليمية.

وأكد الكردي، في بيان صحفي، على الاستمرار فى التوسع في منظومة التعليم عن بُعد اعتبارًا من العام الدراسي القادم، كما أوضح أن هناك عدة مقترحات لتطوير التعليم الإلكتروني، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة في ظل استمرار أزمة "كورونا"، منوهًا إلى أن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حاليًا.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد وهبان بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عثمان بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء بجمهورية مصر العربية.

وقدم المجلس الشكر لكافة الكليات على الجهد المبذول للإعداد للإختبارات وإنهاء العام الجامعي الحالي كما يجب، وقد قدم المجلس الشكر لعمداء ووكلاء مجمع العلوم الإنسانية على الجهد المبذول في تنظيم أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية التي تبدأ في شهر يوليو القادم، حيث تم الإنتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالب، واتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحفاظ علي سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة لجان الإمتحانات.

 ووافق المجلس على استخدام الكليات لبرنامج X detection Plagiarism لمجابهة ظاهرة الغش والنقل في الأبحاث العلمية أو الإمتحانات المقالية بين الطلاب لفرق النقل على أن تضع كل كلية المعايير والضوابط الخاصة بها.

 كما وافق المجلس على عقد امتحان مقرر التربية العسكرية ورقيًا، وسيتم التصحيح إلكترونيًا، وبالنسبة للطالب المكفوفين الذين يجدون صعوبة في استخدام منصة Microsoft، وافق المجلس على إعفاء هؤلاء الطلاب من استخدام هذه المنصة علي أن يتم رفع جميع أبحاثهم على إيميل واحد يتسلم عليه وكيل الكلية لشؤون التعليم ووالطلاب جميع الأبحاث ويشكل الوكيل لجنة لتنزيل الملفات وفرزها وتسليمها للجنة الممتحنين للتقييم.

وبالنسبة للمقررات التكميلية لطلاب الدراسات العليا من سنوات النقل، وافق المجلس على إجراء التقييم بذات الإسلوب المتبع لتقييم هذه المقررات وفي نفس الإطار الزمني، وبالنسبة للامتحانات العملية الخاصة بسنوات النقل بالكليات العملية، وافق المجلس على ان تقوم كل كلية بوضع تصور لبرنامج تكميلى مكثف لطالب سنوات النقل خاص بالأجزاء العملية التى لم تدرس خلال فترة تعليق الدراسة مع إعلام الطالب بتاريخ وخطة عقد الإمتحان العملي وفقًا لما تراه الكلية مناسبًا في هذا الخصوص وذلك بعد إنهاء تعليق الدراسة.
ننشر استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية (صور)
ننشر استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية (صور)
ننشر استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية (صور)
ننشر استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية (صور)
ننشر استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية (صور)
ننشر استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية (صور)

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