حقيقة العروض المحلية لصالح جمعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:09 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد مؤخرًا حول تلقي النادي الأحمر، عرضًا من ناد محلي من أجل التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر ما يتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، النادي لم يتلقى أي عروض لرحيل صالح جمعة.

وأضاف المصدر بأنه في حال تلقي النادي أي عروض للاعب سيتم مناقشتها، في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر برحيل اللاعب.


ولم يشارك صالح جمعة في أي مباراة رسمية مع النادي الأهلي هذا الموسم حيث استبعده السويبسري رينيه فايلر من حساباته تمامًا وطلب رحيله عن النادي الأحمر.

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