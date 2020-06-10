رئيس نادي ريال سوسيداد يحسم موقف أوديجارد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:07 م
أوديجارد
أوديجارد
عبد القادر عرابي
أوضح "جوكين أبيريباي" رئيس نادي ريال سوسيداد الإسباني، آخر تطورات موقف نجم ريال مدري المعار للفريق "مارتن أوديجارد" خلال الموسم المقبل.

وخاض أوديجارد الموسم الجاري مع ريال سوسيداد على سبيل الإعارة، مع وجود خيار تمديد الإعارة لموسم إضافي.

وعلى الرغم من ارتباط اللاعب بالعودة لريال مدريد خلال الموسم المقبل، إلا أن أبيرباي يرى أن اللاعب سيبقى في ريال سوسيداد.

وقال أبيريباي في تصريحات إذاعية، نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن أوديجارد سيبقى في ريال سوسيداد".

وتابع: "القرار في يد أوديجارد، لكنني أعتقد أنه سيبقى، لقد اكتسب الثقة خلال الموسم الجاري، والبقاء هنا سيكسبه ثقة أكبر".

وحول لقاء فريقه ضد أتليتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، أتم: "لا أعرف موعد محدد لإقامة اللقاء، أعتقد أن اللقاء من المستحيل إقامته، من الصعب تخيل الأمر في الوقت الحالي".

وتألق صاحب الـ21 عاماً خلال الموسم الحالي مع النادي الباسكي، حيث سجل 7 أهداف ومرر 8 تمريرات حاسمة، خلال 28 مباراة".

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