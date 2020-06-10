النقض تتصدى لفيروس كورونا بحزمة خدمات إلكترونية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
وجه المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض – رئيس المجلس الأعلي للقضاء - مركز المعلومات الخاص بالمحكمة باستخدام الوسائط الالكترونية الحديثة؛ لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضيين والمحاميين والقضاة لا تلزم الانتقال إلى المحكمة باستخدام كافة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.

جاء ذلك إنطلاقا من دور محكمة النقض في ارساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي إعمالا لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية وعلي ضوء نهج الدولة في مكافحة الوباء العالمي والتيسير علي المواطنين وحفاظًا علي الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولضمان حسن سير العدالة.

وقال المستشار عصر في بيان صادر عن محكمة النقض أنه إرتكازًا علي ذلك قام مركز المعلومات بتطوير موقع المحكمة الرسمي بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجانئية علي جميع أنظمة المحمول تمكن من الاطلاع علي رول الجلسة الالكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها بما يكفل للمتقاضيين – وبطريقة كريمة – حق التقاضي وال>ي من شأنه الرقي بالعمل فنبلغ أقصي درجات حسن سير العدالة، واصفا بأن هذا هو واجب المحكمة العليا تجاه الوطن.


نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2020 ببعض التعينات والتنقلات في الوظائف القضائية، حيث قرر رئيس الجمهورية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972، والاطلاع على موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 21 أغسطس 2019، يعين 58 نائبًا لرئيس محكمة النقض من السادة القضاة بمحكمة النقض ويعين 70 قاضيًا بمحكمة النقض من السادة القضاة بمحكمة الاستئناف ويعين 318 ريسًا بمحكمة الاستئناف من نواب رؤساء الاستئناف ومن في درجتهم.

وقرر رئيس الجمهورية نقل عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة ومحكمة استئناف الإسكندرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2020 ببعض التعينات والتنقلات في الوظائف القضائية، حيث قرر رئيس الجمهورية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972، والاطلاع على موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 21 أغسطس 2019، يعين 58 نائبًا لرئيس محكمة النقض من السادة القضاة بمحكمة النقض ويعين 70 قاضيًا بمحكمة النقض من السادة القضاة بمحكمة الاستئناف ويعين 318 ريسًا بمحكمة الاستئناف من نواب رؤساء الاستئناف ومن في درجتهم.

وقرر رئيس الجمهورية نقل عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة ومحكمة استئناف الإسكندرية.

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