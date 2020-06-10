رانيا يوسف تخطف أنظار مُحبيها بهذه الإطلالة الصيفية

تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل مع مُحبيها بشكل دائم، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك كن خلال حسابها الشخصي "إنستجرام".



نشرت رانيا يوسف مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان كط طويل باللون الأسود، به فتحة من منطقة الصدر،وتركت شعرها مُنسدلًا، وارتدت نظارة شمي سوداء، وقبعة باللون البيج الفاتح، وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها، وحظيت الصور على إعجاب محبيها.





وفي سياق آخر يشار أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف،أسماء ابو اليزيد، محمد الكيلاني،أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، تامر فرج والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.