بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس تحتفل بالذكرى الـ30 لرسامة البابا ثيودروس أسقفًا

تحتفل بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ 30 على رسامة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الاسكندرية للروم الارثوذكس أسقفًا على الكنيسة.





وتخرج نيكولاس هورفتاكيس، ( البابا ثيودروس)، من مدرسة ريزاريوس الكنسية في أثينا وحصل علي شهادة من كلية اللاهوت من جامعة أرسطو في سالونيك؛ كما درس تاريخ الفن والأدب والفلسفة في أوديسا في روسيا.





وخلال السنوات 1975-1985، شغل منصب Archdeacon ثم مستشارًا لمتروبوليت Lambis وSfakion.

دعاه مثلث الرحمات البابا البطريرك الراحل نيكولاس السادس بين عامي (1968-1986) للعودة إلى بطريركية الإسكندرية ثم عينه إسارخوس لبطريرك الإسكندرية في روسيا، وكان مقره في مدينة أوديسا بين عامي 1985-1990.





وفي 17 يونيو عام 1990 تمت رسامة الأرشمندريت نيكولاس هورفتاكيس، ( البابا ثيودروس)، على يد مثلث الرحمات البابا الراحل بارثنيوس الثالث (1987-1996) أسقفًا على إيباراشية كيريني (القيروان).





وفي نفس اليوم عُين ممثلًا ومديرًا لمكتب بطريرك الإسكندرية في أثينا بين عامي (1990-1997).

وفي عام 1997 عينه مثلث الرحمات البابا بيروس السابع نائبًا بطريركيًا في الإسكندرية.

وفي سبتمبر من نفس العام (1997) انتخب متروبوليتان لإيراشية الكاميرون. ثم في 2002 انتخب متروبوليتان لإبراشية زيمبابوي.

وفي 9 أكتوبر عام 2004 تم انتخابه بالإجماع من قبل المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بابا وبطريركًا على العرش الإسكندري. وأخذ اسم القديس ثيودورس (التيروني).





ويُشار إلى أن البابا ثيودروس الثاني هو البابا البطريرك الـ 123 على بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية؛ وهو سابع بابا وبطريرك على العرش الإسكندري من مواليد جزيرة كريت، بعد الباباوات والبطاركة: "سيلفسترو، ميليتو بيغا، كيريلوس لوكاريس، جيراسيموس بالاداس، جيراسيموس سبارتاليوتيس وميليتيوس ميتاكساكيس".





وكانت بطريركية الأسكندرية للروم الارثوذكس قد، احتفلت، أمس الثلاثاء، بتذكار القديس البابا الراحل كيرلس الكبير بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث ترأس البابا ثيودروس القداس الإلهي بهذه المناسبة.





جاء ذلك الاحتفال بدون حضور شعبي وأبواب الكنيسة مغلقة، عقب قرار غلق جميع أبواب الكنائس ووقف الصلوات والطقوس بها للحد من التجمعات منعًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وولد البابا الراحل في الإسكندرية عام 370م. وهو ابن أخ رئيس أساقفة الإسكندرية البابا ثيوفيلوس.





وتلقى تعليمًا لاهوتيًا عظيمًا؛ خلف عمه على عرش بطريركية الإسكندرية في ٤١٢م.





وترأس البابا الراحل كيرلس المجمع المسكوني الثالث المنعقد في أفسس عام 431م، وشارك في ضحد الهرطقي أريوس وبدعته، التي قال فيها أن العذراء مريم هي "والدة المسيح" وليست "والدة الإله".





وكتب القدّيس كيرلّس الكبير باللغة اليونانية، وقد تٌرجمت بعض أعماله إلى لغّات مختلفة من ضمنها اللغة العربيّة.



