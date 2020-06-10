يارا تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جذابة

شاركت المطربة اللبنانية يارا، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بإطلالة صيفية.





وعلقت يارا، على الصورة قائلة:"أَجمَلْ الذّكريات... إسترجِعوها أَجمَلْ اللّحظات... تَذوّقوها أَجمَلْ العلاقات... نَمّوها أَجمَلْ الأماكن... زوروها أَجمَلْ المُفردات... رَدّدوها عيشوا الجَمَال بِمُختَلف صورة".



وحازت الصورة على تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عايشين أحلى جمال بصورك" وأضاف آخر"دخيل جمالك انا وأجمل ذكرياتنا لازم تكوني جزء منها".



يذكر أن آخر أعمال ياراـ أغنية "حبيبي يا" التي طرحتها يوم 19 مارس، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.