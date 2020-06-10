يارا تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جذابة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت المطربة اللبنانية يارا، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بإطلالة صيفية.


وعلقت يارا، على الصورة قائلة:"أَجمَلْ الذّكريات... إسترجِعوها أَجمَلْ اللّحظات... تَذوّقوها أَجمَلْ العلاقات... نَمّوها أَجمَلْ الأماكن... زوروها أَجمَلْ المُفردات... رَدّدوها عيشوا الجَمَال بِمُختَلف صورة".

وحازت الصورة على تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عايشين أحلى جمال بصورك" وأضاف آخر"دخيل جمالك انا وأجمل ذكرياتنا لازم تكوني جزء منها".

يذكر أن آخر أعمال ياراـ أغنية "حبيبي يا" التي طرحتها يوم 19 مارس، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الصفقة الذهبية.. آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع "جوهرة" صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 11 ساعة

سواريز يرفض أهم صفقة لبرشلونة

منذ ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كريستيانو رونالدو يخطف نجم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

11:28 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم