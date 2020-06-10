"الصحة" للمتعافين: "بلاش تساهموا في خلق سوق سوداء للبلازما"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن النتائج في استخدام بلازما المتعافين لعلاج مصابي فيروس كورونا مبشرة جدًا، مما دفع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمناشدة المتعافين بالتبرع بالبلازما، مع زيادة المراكز الإقليمية التي تستقبل المتعافين للتبرع. 

وأضاف "سراج الدين"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الأبحاث الخاصة ببلازما الدم لمتعافي فيروس كورونا بدأت في فبراير، ولا توجد أي مشكلة في التبرع ببلازما الدم فهناك توافر للأجهزة والمستلزمات ومستلزمات مكافحة العدوى، وإنما المشكلة في الوصول للمتبرعين.

وتابع مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، أن هناك إجراءات محددة ببرتوكولات عالمية للمتبرعين والمرضى، وهناك بعض التحاليل الهامة التي تقر استخدام البلازما او عدم استخدامها غير موجودة سوى بالجهات الحكومية ووزارة الصحة، معقبًا: "الموضوع مش بلازما وخلاص، ولكن هناك تحاليل معقدة لضمان نسبة الأجسام المضادة وكفاءتها، واحنا في انتظار المتبرعين ونتعامل معهم باحترام وإنهاء اجراءات التبرع سريعًا". 

وشدد، على أن المتعافين أبطال في مواجهة المرض، وعليهم استكمال البطولة بالتبرع ببلازما الدم لانقاذ المصابين، مناشدًا بالتبرع بالبلازما بالجهات المحددة لضمان وصول البلازما للمستحقين وعدم المساهمة في خلق سوق سوداء للبلازما.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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