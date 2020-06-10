ريال مدريد يهدر صفقة كيليان مبابي

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للاحتفاظ بنجمه كيليان مبابي مع اقتراب عقده من نهايته في صيف عام 2022 والمطلوب في ريال مدريد الإسباني.

كشف موقع "le10sport" الفرنسي عن أن باريس سان جيرمان يرغب في إبقاء مبابي بملعب حديقة الأمراء حتى صيف 2025.

وأشار الموقع إلى أن الأهم من كل ذلك هو الراتب، وما سيتقاضاه كيليان مبابي كل موسم، لذلك يفكر سان جيرمان في مضاعفة الراتب الحالي لنجمه الشاب للضغط عليه من أجل إقناعه بالتجديد حيث يتقاضى حاليًا ما يقرب من 20 مليون يورو سنويًا.