مفاجأة.. رونالدو يتجه إلى الدوري الفرنسي

كشفت تقارير صحفية عن وجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حال مغادرة السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يرى أن وقت الدون في النادي الملكي قد انتهى في مدريد ولا يمكن استعادته.

وأشارت إلى أن رونالدو قد يعود إلى باريس سان جيرمان لتعويض الرحيل المحتمل للنجم نيمار دا سيلفا إلى فريق برشلونة الإسباني.