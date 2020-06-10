كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:58 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي

يرغب  نادى برشلونة الإسباني في إعادة لاعبه المعار إلى ريال بيتيس إيمرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إيمرسون أقنع بشدة كيكى سيتين المدير الفنى لبرشلونة بشدة ، حيث يخطط النادى الكتالونى لبيع البرتغالى نيلسون سيميدو فى الصيف والتعاقد معه فى العام الحالى 2020.

 

وينتهى عقد إعارة إيمرسون فى يونيو 2021 وتشير مصادر إلى أن البارسا يمكنه استعادة اللاعب البرازيلى فى الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.

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