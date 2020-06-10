رئيس ريال مدريد يستعد للتضحية بـ"زيدان"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:31 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

بات زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في طريقه للرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم رغم قرار السلطات بعودة الدوري الإسباني.

 

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يخطط للتضحية بزيدان بسبب كثرة الأزمات واختلاف وجهات النظر بين الفريقين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يرى أن زيدان حصل على كل الفرص لكنه لم يستغلها بدليل أنه لو استمر الموسم كان قد خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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