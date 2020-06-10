كريستيانو رونالدو يخطف نجم ريال مدريد

بات نجم نادي ريال مدريد الإسباني من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل عدم اعتماد زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عليه بشكل دائم.

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن خايمس رودريجيز نجم ريال مدريد في طريقه إلى الانضمام لفريق يوفنتوس الذي دخل السباق على ضمه بأمر من كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة الى أن اللاعب صاحب الـ28 عاماً مطلوب في عدة أندية أوروبية أبرزها إيفرتون ونابولي ومانشستر يونايتد بينما يريد ريال مدريد ما لا يقل عن 40 مليون يورو للتخلي عنه.