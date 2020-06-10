ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بقيادة البنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء وقادت البنوك المكاسب مع ترقب مستثمرين أول توقعات اقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي‭(‬ منذ الدخول في حالة من الكساد في فبراير شباط بسبب جائحة كوفيد‭-‬19.





وعقب تراجع طفيف في الجلستين السابقتين، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش.





وقفزت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.5 بالمئة بعدما صرحت مصادر لرويترز بأن البنك المركزي الأوروبي يعد مخططا لمواجهة احتمال عدم سداد قروض تُقدر بمئات المليارات بسبب أزمة كورونا.





وصعد سهم كومرتس بنك 3.9 بالمئة بعدما طالبت شركة الاستثمار النشط الأمريكية سيربرس بتغييرات في المجلس الإشرافي والاستراتيجية بما في ذلك خفض التكاليف.





وشهدت الأسواق الاوروبية تعافيا أوسع في الأسابيع الأخيرة مع تحرك مستثمرين لشراء أسهم رخيصة تتأثر بالنمو مثل أسهم البنوك وشركات النفط أملا في أن تكون السوق تجاوزت أسوا تداعيات الأزمة الصحية.







