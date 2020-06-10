ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بقيادة البنوك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
 ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء وقادت البنوك المكاسب مع ترقب مستثمرين أول توقعات اقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي‭(‬ منذ الدخول في حالة من الكساد في فبراير شباط بسبب جائحة كوفيد‭-‬19.

وعقب تراجع طفيف في الجلستين السابقتين، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش.

وقفزت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.5 بالمئة بعدما صرحت مصادر لرويترز بأن البنك المركزي الأوروبي يعد مخططا لمواجهة احتمال عدم سداد قروض تُقدر بمئات المليارات بسبب أزمة كورونا.

وصعد سهم كومرتس بنك 3.9 بالمئة بعدما طالبت شركة الاستثمار النشط الأمريكية سيربرس بتغييرات في المجلس الإشرافي والاستراتيجية بما في ذلك خفض التكاليف.

وشهدت الأسواق الاوروبية تعافيا أوسع في الأسابيع الأخيرة مع تحرك مستثمرين لشراء أسهم رخيصة تتأثر بالنمو مثل أسهم البنوك وشركات النفط أملا في أن تكون السوق تجاوزت أسوا تداعيات الأزمة الصحية.


أخبار تهمك

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار.. ولكن

منذ ساعة و 25 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

نجم فرنسي يحرم كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

10:54 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم