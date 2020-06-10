عاصي الحلاني: يوجه رسالة تحفيزية لجمهوره عبر "إنستجرام"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عدة نصائح لمحبيه، يحثهم فيها على الشعور بالفخر مما صنعوه، وعدم الإنصات لرأي الناس، وعدم الخوف من المستقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".


حيث نشر "الحلاني"، صورة له، وعلق على الصورة قائلاً: "كن ممتنًا لنفسك دائمًا على صمودك،كن فخورًا بأقل إنجاز صنعته ولا تهتم لرأي الناس،مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك مهما كان ألمك من واقعك لا تخف، إن كان الله معك فمن عليك".


وكان عاصي الحلاني،  قد قرر تأجيل طرح ألبومه الجديد لعدة أسباب، منها انتشار فيروس كورونا الذي هدد جميع الأنشطة الفنية خلال الفترة الأخيرة، و السبب الثاني بسبب سوء الأحوال اللبنانية التى تمر بها البلاد هناك، وأيضًا لرغبته فى إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الألبوم، ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم في أواخر العام الجاري.


ومن ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "بعشقك"،عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت مشاهداته أكثر من مليوني مشاهدة.


والجدير بالذكر أن عاصي الحلاني انتهي مؤخرًا من تسجيل أغنية سينجل جديدة تنتمي للطابع الرومانسي،و لم يتم الاستقرار علي اسمها حتي الآن، وهى من كلمات وألحان حسن عيسي، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ.

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