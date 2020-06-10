بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس azhar.eg (نتائج ابحاث الازهر 2020)
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:24 م
بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس azhar.eg (نتائج ابحاث الازهر 2020)
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019/2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الشريف | اعرف نتيجة الابتدائية الازهريه التيرم الثاني in here
ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني عبر رابط بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠، وأعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ظهور النتيجة أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأزهر الشريف.
وهنأ الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، جميع الطلاب والطالبات على نجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث المُقدمة.
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019/2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الشريف | اعرف نتيجة الابتدائية الازهريه التيرم الثاني in here
ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن رابط بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، وينتظر أولياء الأمور معرفة نتيجة أبنائهم للاطمئنان على مستواهم التعليمي ومعرفة نتائجهم النهائية للانتقال للمرحلة التالية لهم، حيث أن ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية ظهر أمس الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأزهر الشريف عن طريق منصة بوابة الأزهر الشريف.
بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية
وذلك بعد فحص الأبحاث ومراجعتها جيدًا سيتم رفع النتيجة عبر بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ لكي يتمكن طلاب الشهادة الاعدادية 2020 و الشهادة الابتدائية 2020 من الحصول على نتائجهم النهائية من خلال البحث عنها على بوابة الأزهر Al azhar عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــا).
نتائج ابحاث الازهر 2020.. بوابة الازهر التعليمية
تقدم بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ العديد من الخدمات لطلابها حتى يتثنى لهم الدراسة بسهولة ويسر دون تحمل عناء الأنظمة الدراسية القديمة، حيث يمكن للطالب أن يطلع على منهجه الدراسي كاملًا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
وتقدم بوابة الازهر خدمة السؤال في المنهج، والتي توفر مدرسًا خاصًا ليجيب على الأسئلة التي تدور في ذهن الطالب حول المنهج الدراسي، وما يستوقفه من عراقيل أثناء فترة الدراسة والمذاكرة.
الإجراءات الاحترازية لمجابهة "كورونا" في امتحانات الثانوية الازهرية
نشرت بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ بيانًا صحفيًا أكدت فيه الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة تفشي وباء كورونا المستجد، حيث قدم قطاع المعاهد الأزهرية الإرشادات الوقائية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الامتحانات.
نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني
وكان قد أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني، موضحًا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالازهر للعام 2019/2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الاعدادية 98.70%.
وأوضح وكيل الأزهر الشريف أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر - 99.54% فتيات مبصرات - 99.51% إجمالي مكفوفين)، أما للشهادة الإعدادية بلغت حوالي 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر - 99.11% فتيات مبصرات - 99.48% إجمالي مكفوفين).
واستعرض وكيل الأزهر الشريف، نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهري، موضحًا أن نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال بلغت 100%، وبمراحل النقل الابتدائي بلغت 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادي بلغت 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوي 97.092%، وبإجمالي عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهري.
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني
ويمكنكم الآن أبنائنا وبناتنا الطلاب معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني، للحصول على النتيجة من خلال بوابة الازهر الالكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وسيتم رفع النتائج مباشرةً عبر موقع بوابة الازهر الالكترونية وستقوم بعرض نتائج جميع طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس فقط لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية
- يقوم الطالب بالدخول على بوابو الازهر الالكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني.
- ثم يقوم باختيار "نتائج الطلاب".
- ويليها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- ثم الضغط على "معرفة النتيجة".
بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس azhar.eg (نتائج ابحاث الازهر 2020)
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