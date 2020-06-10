بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس azhar.eg (نتائج ابحاث الازهر 2020)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:24 م
نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020
نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس azhar.eg (نتائج ابحاث الازهر 2020)

ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني عبر رابط بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠، وأعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ظهور النتيجة أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأزهر الشريف.

وهنأ الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، جميع الطلاب والطالبات على نجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث المُقدمة.


ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن رابط بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، وينتظر أولياء الأمور معرفة نتيجة أبنائهم للاطمئنان على مستواهم التعليمي ومعرفة نتائجهم النهائية للانتقال للمرحلة التالية لهم، حيث أن ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية ظهر أمس الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأزهر الشريف عن طريق منصة بوابة الأزهر الشريف.

بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 
وذلك بعد فحص الأبحاث ومراجعتها جيدًا سيتم رفع النتيجة عبر بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ لكي يتمكن طلاب الشهادة الاعدادية 2020 و الشهادة الابتدائية 2020 من الحصول على نتائجهم النهائية من خلال البحث عنها على بوابة الأزهر Al azhar عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــا).

نتائج ابحاث الازهر 2020.. بوابة الازهر التعليمية
تقدم بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ العديد من الخدمات لطلابها حتى يتثنى لهم الدراسة بسهولة ويسر دون تحمل عناء الأنظمة الدراسية القديمة، حيث يمكن للطالب أن يطلع على منهجه الدراسي كاملًا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)


وتقدم بوابة الازهر خدمة السؤال في المنهج، والتي توفر مدرسًا خاصًا ليجيب على الأسئلة التي تدور في ذهن الطالب حول المنهج الدراسي، وما يستوقفه من عراقيل أثناء فترة الدراسة والمذاكرة.

الإجراءات الاحترازية لمجابهة "كورونا" في امتحانات الثانوية الازهرية
نشرت بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ بيانًا صحفيًا أكدت فيه الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة تفشي وباء كورونا المستجد، حيث قدم قطاع المعاهد الأزهرية الإرشادات الوقائية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الامتحانات.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني
وكان قد أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني، موضحًا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالازهر للعام 2019/2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الاعدادية 98.70%.


وأوضح وكيل الأزهر الشريف أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر - 99.54% فتيات مبصرات - 99.51% إجمالي مكفوفين)، أما للشهادة الإعدادية بلغت حوالي 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر - 99.11% فتيات مبصرات - 99.48% إجمالي مكفوفين).

واستعرض  وكيل الأزهر الشريف، نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهري، موضحًا أن نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال بلغت 100%، وبمراحل النقل الابتدائي بلغت 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادي بلغت 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوي 97.092%، وبإجمالي عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهري.


رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني
ويمكنكم الآن أبنائنا وبناتنا الطلاب معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني، للحصول على النتيجة من خلال بوابة الازهر الالكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وسيتم رفع النتائج مباشرةً عبر موقع بوابة الازهر الالكترونية وستقوم بعرض نتائج جميع طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس فقط لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية
- يقوم الطالب بالدخول على بوابو الازهر الالكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني.

- ثم يقوم باختيار "نتائج الطلاب".

- ويليها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم الضغط على "معرفة النتيجة".

بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس azhar.eg (نتائج ابحاث الازهر 2020)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية نتيجة الاعدادية 2020 نتائج ابحاث الازهر 2020 بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ بوابة الازهر الالكترونية الازهر

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم فرنسي يحرم كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ يوم

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 10 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 برقم الجلوس| اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني| Al azhar الشريف

بوابة الازهر .. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 عبر بوابة الازهر Azhar بالاسم ورقم الجلوس

ادخل على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg لمعرفة عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس 2019

لينك سريع بوابة الازهر الالكترونية | الآن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 بالاسم والشهادة الاعدادية برقم الجلوس

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

بوابة الازهر الالكترونية.. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2020 التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس أنقر click here

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

10:54 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم