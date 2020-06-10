بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠ | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس azhar.eg (نتائج ابحاث الازهر 2020)





ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 الترم الثاني عبر رابط بوابه الازهر الالكترونيه ٢٠٢٠، وأعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ظهور النتيجة أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأزهر الشريف.





وهنأ الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، جميع الطلاب والطالبات على نجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث المُقدمة.











