الزمالك يقدم عرضا ضخما لضم باهر المحمدي.. والإسماعيلي يرد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:26 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
حسام مجدي
أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتقدم نادي الزمالك بعرض ضخم على الإسماعيلي لضم المحمدي في الصيف القادم مقابل 25 مليون يورو بالاضافه إلى شراء عقد عمر السعيد بشكل نهائي وإستعارة محمد عنتر لمدة موسم.

ورفض مجلس إدارة الدروايش العرض المقدم من نادي الزمالك لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.

يذكر أن النادي الأهلي هو الأخر يرغب في ضم باهر المحمدي في الصيف ولكن رفض الإسماعيلي أيضا عرض الأحمر لضم اللاعب.

وأكد مسئولو نادي الإسماعيلي أنهم يرغبون في انتقال باهر المحمدي إلى أحد أندية الخليج أو الاحتراف في أوروبا ولكنهم يرفضون نهائيا انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.

أخبار تهمك

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

نجم فرنسي يحرم كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 3 ساعات

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 9 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار.. ولكن

منذ ساعة و 28 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

10:54 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم