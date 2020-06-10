الزمالك يقدم عرضا ضخما لضم باهر المحمدي.. والإسماعيلي يرد

أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وتقدم نادي الزمالك بعرض ضخم على الإسماعيلي لضم المحمدي في الصيف القادم مقابل 25 مليون يورو بالاضافه إلى شراء عقد عمر السعيد بشكل نهائي وإستعارة محمد عنتر لمدة موسم.





ورفض مجلس إدارة الدروايش العرض المقدم من نادي الزمالك لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.





يذكر أن النادي الأهلي هو الأخر يرغب في ضم باهر المحمدي في الصيف ولكن رفض الإسماعيلي أيضا عرض الأحمر لضم اللاعب.





وأكد مسئولو نادي الإسماعيلي أنهم يرغبون في انتقال باهر المحمدي إلى أحد أندية الخليج أو الاحتراف في أوروبا ولكنهم يرفضون نهائيا انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.