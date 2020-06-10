خلال يوم.. ضبط 1260 قضية تموينية متنوعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط (1110) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وفي مجال متابعتها للأسواق، تم ضبط (1260) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

ونجحت جهود الإدارة، في ضبط (11277) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) تم ضبط (229) قضية متنوعة. 

وأسفرت جهودها عن ضبط (102) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (4) قضايا متنوعة.

وكما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (7) قضايا (مطبوعات، مصنفات سمعية وبصرية).

وجاء ذلك، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم عدد (25) نرجيلة. 

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا". 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها. 

وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا. 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
 

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