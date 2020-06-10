الاتحاد الأوروبي يقترح إعادة فتح حدوده بطريقة تدريجية في هذا الموعد

اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إعادة فتح حدوده بطريقة تدريجية مطلع الشهر المقبل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن استعداده لاستخدام صندوق طوارئ بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لإجراء عمليات شراء مسبقة للقاحات الواعدة ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما صرح مسؤولين بالاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز".

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤولون، قولهم إن صندوق الاتحاد الأوروبي للأيام الممطرة، والمعروف باسم أداة دعم الطوارئ، سيُستخدم أيضًا لزيادة طاقة إنتاج اللقاحات في أوروبا وتقديم تأمين ضد المسؤولية لشركات الأدوية.

وقد نوقشت هذه الخطوة في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، بعد أن قالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، إنها تسرع المفاوضات مع شركات الأدوية لضمان الحصول على اللقاحات قيد التطوير حاليًا.

تأتي دفعة الاتحاد الأوروبي في أعقاب التحركات من الولايات المتحدة لتأمين اللقاحات قيد التطوير، بما في ذلك ما يقرب من ثلث الجرعات الأولى التي تم التخطيط لها حاليًا لتصوير فيروس كورونا التجريبي من AstraZeneca (AZN.L).

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إنه من الضروري أن تفعل ما تفعله الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يعني خسارة المال لأن العديد من اللقاحات قيد التطوير من غير المرجح أن تنجح في نهاية المطاف.

والكتلة مستعدة لتحمل مخاطر مالية أعلى لأنها تخشى من عدم الوصول السريع إلى لقاح ضد الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 385,000 شخص حول العالم.

يتم تشغيل صندوق الطوارئ من قبل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والتي تعمل نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

كتب وزير الصحة الألماني، ينس سبان، وزملاؤه من فرنسا وإيطاليا وهولندا إلى اللجنة قائلين، إنهم انضموا إلى "تحقيق أسرع وأفضل نتيجة ممكنة في المفاوضات مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الأدوية"، كما كتبت صحيفة هاندلسبلات الألمانية يوم الخميس.