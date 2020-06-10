حازم إيهاب يشعل الـ تيك توك بأغنية "وادع يا دنيا وداع"

شارك الفنان حازم إيهاب، متابعيه بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وظهر خلال مقطع الفيديو وهو يغني اغنية "وادع يا دنيا وداع" بشكل مختلف، والأغنية لحمو بيكا وحسن شاكوش.



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور حازم، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"صوتك حلو جدًا" وأضاف آخر"والله الأغنية أحلوت لما غنيتها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اي يانجم الجمال ده".



يذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب، مسلسل "ونسني" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان محمود الليثي وبسنت شوقي وأحمد سلطان.