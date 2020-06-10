عماد عبيد: يتحدث عن ديو ريهام عبد الحكيم والشايجي الجديد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
رشا عادل
اكد الشاعر الغنائى عماد عبيد، انه انتهى من كتابة دويتو خليجى مصرى بعنوان "لقيت نفسى معاك"، من غناء والحان المطرب الكويتى عبد العزيز الشايجى، والمطربة ريهام عبد الحكيم، ووتوزيع محمد هارون، ومن المقرر ان يطرح الدويتو خلال الاسبوع القادم على منصات الغنائية والقنوات الغنائية.


وقال عماد عبيد: "للمرة الاولى دويتو غنائى يجمع بين اللهجة المصرية والخليجية بشكل جديد حيث تغنى ريهام عبد الحكيم بالمصرى والمطرب الكويتى عبد العزيز بالخليجى بطابع عاطفى رومانسى يعود بنا الى زمن الفن الجميل".


وأضاف: "حيث تم الانتهاء من تسجيل الدويتو منذ عدة أيام، موضحا ان النجم الكويتى حرص على الدويتو حتى تكون رسالة وردا على أن الشعبيين المصرى والكويتى شعب واحد وبينهما علاقات قوية ومهما حاول المغرضين لتشوية هذه العلاقة لن ينجحوا فى ذلك أبدًا معبرين من خلال الفن أهمية هذه العلاقات".


مشيرا الى أن الناس بالعالم أجمع بداخله هموم واحزان بسبب تفشى وباء فيروس كورونا وبالتالى حرصت فى كلمات الاغنية أن نساهم فى خلق جو نفسى وأن نهونها على الناس ونساعدهم بالجلوس بالمنزل خاصة وأننا نمر بفترة عصيبة ولا بد علينا أن يكون لدينا الوعى الكافى والصبر حتى نتخطى تلك المرحلة وأن يكون لدينا أمل فى القادم متمنيا أن تنال الغنوة اعجاب الجمهور وتحقق نجاح كبير.

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